МВФ верит, что новые тарифы на газ снизят уровень коррупции в Украине

В Международном валютном фонде (МВФ) приветствовали решение украинского правительства об установлении единой цены на газ для населения и промышленности на уровне 6 879 гривень за тысячу кубометров.

"Мы приветствуем решение правительства увеличить тарифы на газ и тарифы на отопление до уровня окупаемости, основанного на паритетности рынка. Доведение тарифов до уровня окупаемости позволяет избежать неподобающего таргетированного и слишком дорогого субсидирования", - говорится в комментарии представителя МВФ, сообщает «Немецкая волна».

По мнению МВФ, украинское правительство при этом нейтрализует рост тарифов для бедных слоев населения с помощью "лучше таргетированной и гораздо более эффективной системы субсидий на оплату коммунальных услуг".

"Новые тарифы также уменьшат масштабы коррупции и будут способствовать дальнейшему уменьшению энергозатрат, будут стимулировать инвестиции внутреннего производства, и таким образом помогут достичь энергетической независимости", - убеждены в МВФ.

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Напомним, согласно принятому 27 апреля решению Кабинета министров Украины, начиная с 1 мая 2016 года в стране будет действовать единая цена на газ для населения и промышленности - 6 879 гривень. Правительство также отменило социальную норму газа 1 200 кубических метров в отопительный период, которые до этого стоили 3 600 гривень.