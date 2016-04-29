В российском "Лукойле" назвали критическую цену нефти для компании

Президент российского "Лукойла" Вагит Алекперов назвал критической ценой нефти для компании $12 за баррель.

"Как и все компании, мы можем сэкономить на стоимости нашей инвестиционной программы. Если мы сокращаем все инвестиционные проекты, критическая цена будет около $12 за баррель", - сказал он в интервью немецкой газете Die Welt, передает ТАСС.

Алекперов отметил, что в ближайшее время ранее сделанные инвестиции будут влиять на добычу нефти таким образом, что этот показатель в 2016 в России будет плюс-минус 1% к уровню 2015 года, а в 2017 году прогнозируется небольшое снижение. Затем будет стабилизация на 525-530 млн тонн годовой добычи.

Глава "Лукойла" добавил, что задачей компании в течение следующих двух лет будет убедить правительство и парламент РФ в необходимости принятия законодательства для стимулирования работы на старых месторождениях.

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Ранее Алекперов говорил, что в утвержденный советом директоров бюджет компании на 2016 год заложена цена $50 за баррель. Также у компании есть стрессовый сценарий с ценой нефти $40 за баррель и производные расчеты на $30.

Вице-президент компании Леонид Федун уточнял, что "Лукойл" заложил в бюджет второго квартала 2016 года цену нефти в $40 за баррель.