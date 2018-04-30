Как компания-призрак пытается "Энергоатом" парализовать

В 30-ю годовщину трагедии на Чернобыльской АЭС, 26 апреля, в Киеве состоялась предупредительная акция протеста украинских атомщиков против бездействия Министерства юстиции в решении вопроса безосновательного ареста счетов Национальной атомной энергогенерирующей компании «Энергоатом» - оператора всех действующих АЭС.

Около 200 работников Ривненской, Хмельницкой, Южно-Украинской, Запорожский станций, а также других подразделений «Энергоатома» прошли по центру столицы к зданию Минюста.

Среди множества новеньких бумажных транспарантов атомщиков выделялся лишь один. На его пожелтевшем от старости тканном полотне было написано: «Хмельницкая АЭС».

«Это я его в гараже забрал. Он лежал там с 1999 года», - рассказывает работник электроцеха и профсоюзный активист Хмельницкой АЭС Михаил Гук, вспоминая, что последний раз атомщики устраивали пикеты именно 17 лет назад. Тогда им по несколько месяцев не платили зарплату. Выйти работников АЭС на столичные улицы спустя многие годы заставила схожая ситуация.

«Мы сегодня на грани того, что компания может остаться без ядерного топлива. Кроме того, есть проблемы с обслуживанием международных кредитов», - говорит глава профсоюзного комитета «Энергоатома» Алексей Лыч. Он уточняет, что арест счетов госкомпании произошел из-за исполнительного производства, которым с «Энергоатома» пытаются взыскать 127,3 млн грн сомнительной задолженности в пользу компании «Укрэлектроват».

По его словам, из-за безосновательного ареста счетов компания, которая вырабатывает на АЭС более половины всей электроэнергии в стране, прекратила платежи за ядерное топливо, ядерные материалы и вывоз отработанного ядерного топлива. Это грозит задержкой поставок ядерного топлива на АЭС Украины и, как следствие, остановкой энергоблоков. При этом глава профсоюза отмечает, что продолжающееся самоустранение властей от решения проблем госкомпании может в скором времени привести к проблеме выплат заработной платы атомщикам.

Трудные взаимоотношения

Возникшая ситуация стала результатом финансово-хозяйственной деятельности НАЭК «Энерготатом» и компании «Укрэлектроват» в 90-х. В то время из-за финансовых проблем множество компаний, как и вышеупомянутые, обеспечивали свою деятельность как могли. Расчёты производились разными способами - векселями, взаимозачетами и прочими договоренностями. Вследствие таких взаимоотношений у «Энергоатома» возник долг перед «Укрэлоктроват» на сумму 2,5 млн грн. Стороны конфликта прошли множество судов, но спустя годы пути решения проблемы так и не нашлись.

В августе 2011 года решением Хозяйственного суда Киева с «Энергоатома» в пользу «Укрэлектровата» было взыскано в десятки раз большую сумму - 127,3 млн грн. По мнению госкомпании, этот долг является сфабрикованным.

«Увеличение суммы взыскания стало возможным в результате проведения судебной экспертизы единолично экспертом, заключение которого Министерство юстиции Украины в 2014 году поставило под сомнение», - говорят в «Энергоатоме».

Там же в компании сообщили, что в 2014 году по поводу искусственного создания долговых обязательств по заявлению «Энергоатома» Управлением полиции в Шевченковском районе Киева было возбуждено уголовное производство.

«Этот долг не подтвержден никакими первичными бухгалтерскими документами, а задолженность в размере 2,5 млн грн, которая исчислялась в бухгалтерском учете «Энергоатома», в 2004 году была списана в связи с истечением срока исковой давности», - подчеркивают в госкомпании.

Между тем, против должностных лиц «Укрэлектровата» расследуется еще одно уголовное производство, возбужденное следственным управлением финансовых расследований Государственной фискальной службы по факту совершения уголовного правонарушения в связи с уменьшением базы налогообложения и неуплатой налогов.

«Несмотря на неопровержимые доказательства совершения преступлений и многочисленные обращения компании, расследование обоих производств неправомерно задерживается», - подчеркивают в «Энергоатоме». При этом уже в марте текущего года исполнительная служба наложила арест на счета и имущество «Энергоатома» на общую сумму 200 млрд грн.

Такое действие стало возможным из-за того, что 2 марта президент Украины Петр Порошенко ветировал Закон Украины №3097, которым предполагалось введение на 2016 год моратория на взыскание долгов с «Энергоатома». Ранее такой мораторий действовал на протяжении нескольких лет и обеспечивал нормальную работу компании, в условиях многомиллиардных неплатежей за отпущенную электроэнергию перед госкомпанией со стороны энергорынка.

«Это стало спусковым крючком для недобросовестных кредиторов, которые не без помощи судебной и правоохранительной систем заблокировали деятельность компании», - отмечают в «Энергоатоме».

Последствия из-за бездействия

Реагируя на возникшую ситуацию, в то время премьер-министр Арсений Яценюк поручил министру внутренних дел Арсену Авакову и министру юстиции Павлу Петренко принять меры для защиты государственных интересов из-за блокирования счетов госкомпании «Энергоатом». Однако поручение главы правительства руководители данных ведомств оставили без внимания.

В свою очередь, отсутствие реформ в судебной системе позволяет представителям Фемиды в присущей им манере затягивать решение проблем. К примеру, 12 апреля Апелляционный суд Киева во второй раз перенес рассмотрение заявления «Энергоатома» относительно постановления Шевченковского районного суда о взыскании с госкомпании 127,3 млн грн задолженности.

Своим решением коллегия судей перенесла рассмотрение заявления «"Энергоатома» на 11 мая, мотивируя это нехваткой времени и необходимостью пригласить в суд прокурора, контролирующего осуществление уголовного производства, в ходе которого был наложен арест на счета и имущество госкомпании. При этом коллегия судей не приняла во внимание объяснения директора Департамента защиты имущественных прав и законных интересов «Энергоатома» Александра Билана, который настаивал на скорейшем рассмотрении заявления из-за необходимости срочного разблокирования счетов компании.

Двухмесячное блокирование счетов «Энергоатома» несет угрозу нормальной работе компании и АЭС. Об этом госкомпания неоднократно предупреждала. По словам участника акции протеста Гука, компания не может платить за новое ядерное топливо и вывоз старого, из-за чего три блока украинских АЭС должны будут оставаться в ремонте. Разделяет его мнение и глава профсоюза Алексей Лыч, отмечая, что при суточном простое одного блока госкомпания, а значит и государство недополучает порядка 10 млн грн.

«Ежедневно простой одного блока обходится стране в 10 млн грн, поскольку именно на такую сумму каждый блок ежедневно производит электроэнергию… В связи с тем, что мы не заплатили России, и они отказываются от рассрочки платежей, сейчас естественно данные блоки не заполняются ядерным топливом», - сказал Лыч.

И действительно, в годовщину трагедии на ЧАЭС российский «Росатом» воспользовался ситуацией и заявил, что арест счетов «Энергоатома» может сдвинуть график изготовления ядерного топлива и отсрочить возвращение в Украину отработавшего ядерного топлива.

«Арест счетов НАЭК «Энергоатом» может повлиять на график изготовления ядерного топлива на среднесрочную перспективу, так как в случае несвоевременных авансовых платежей сроки производства топлива могут быть сдвинуты», - пригрозили в «Росатоме».

Кроме того, в «Энергоатоме» начались проблемы с обслуживанием кредитов, которые привлекались для повышения безопасности энергоблоков АЭС. Так, Государственная казначейская служба Украины 22 апреля выплатила Европейскому сообществу по атомной энергии (Евратом) 1,2 млн евро для погашения процентов и тела кредита, поскольку компания не могла провести данную операцию из-за проблемы блокирования счетов.

«Согласно гарантийному соглашению с Евратомом, гарантом у нас выступает Министерство финансов, поэтому Казначейство Украины заплатило как проценты, так и тело кредита, иначе нам грозил бы дефолт», - отметили в «Энергоатоме».

В компании подчеркнули, что данная ситуация подрывает репутацию не только «Энергоатома», но и Украины в целом.

Ожидание разрешения ситуации

Очевидно, что длительное отсутствие решения возникшей ситуации будет только усугублять вышеупомянутые проблемы. По мнению председателя Всеукраинской энергетической ассамблеи, экс-министра топлива и энергетики Украины Ивана Плачкова, продолжительная блокировка счетов «Энергоатома» может привести к срывам регламентных, ремонтных и других работ, что нарушит стабильность украинской энергосистемы.

Он отмечает, что из-за данной проблемы в предстоящем осенне-зимнем периоде станции могут быть не готовы к периоду максимального потребления электроэнергии в стране, при том, что тепловые электростанции время от времени испытывают проблемы с поставками угля. В таком случае в стране может снова быть поднят вопрос необходимости импорта электроэнергии, однако уже в гораздо большем объеме.

Плачков считает, что ветирование Закона №3097 было сделано без оценки последствий. «Я не понимаю, осознанно это, или неосознанно. Но если неосознанно, то нужно же понимать, к чему это может привести… Я думаю, что просто из-за занятости Петр Алексеевич не видел этого документа. Хочу искренне верить, что это неосознанно. Бывает же когда президент занят, то он не может все проследить, а помощники не всегда квалифицированные и очень часто подводят наших руководителей», - отметил Плачков.

Еще в середине апреля заместитель главы Комитета Верховной Рады по вопросам топливно-энергетического комплекса, ядерной политики и ядерной безопасности Александр Домбровский заявил о намерении доработать ветированный президентом законопроект, чтобы быстрее вернуть его на рассмотрение в парламент. В то же время он сообщил, что комитет и новый глава Министерства энергетики Игорь Насалик намерены до 18 апреля наработать предложения премьер-министру Владимиру Гройсману для решения основных проблем отрасли.

«Я думаю, что на следующей неделе мы будем иметь ряд решений проблем, которые необходимо решить», - сказал Домбровский 15 апреля. Пока же каких-либо подвижек со стороны профильного министерства и правительства не наблюдается.

Плачков подчеркивает, что президент Украины, правительство, Совет национальной безопасности и обороны должны в ближайшее время срочно принять меры для разблокировки счетов «Энергоатома» и разрешения проблемы с долгом.

«Я не представляю, как компания сможет проработать еще 15 дней в таких условиях», - возмутился экс-министр энергетики, напоминая, что следующее заседание суда по данному вопросу состоится 11 мая.

А Михаил Гук, в руках которого пожелтевший плакат, рассчитывает, что атомщиков все-таки услышат и проблем с пока еще выплачиваемой зарплатой на АЭС не будет.

«С этим плакатом в 1999 году мы хотели, чтобы нам начали платить заработную плату. Тогда персонал блочных щитов управления писал такие заявления – «я не в состоянии выйти на работу, поскольку давно не получал денег и в общем-то хочу кушать». Не хотелось, чтобы мы снова вернулись в тот период невыплат», - сказал работник Хмельницкой АЭС.

Александр Гречко (УНИАН)