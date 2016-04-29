Кабмин снизил норму потребления газа для расчета субсидии

Кабинет министров в рамках изменения норм потребления коммунальных услуг, которые устанавливаются государством для расчета размера субсидий для населения, снизил норму потребления газа до 5,5 с 7 куб. метров на 1 кв. м отапливаемой площади в месяц в отопительный период.

Соответствующее постановление было принято на заседании Кабмина 27 апреля и размещено на официальном сайте правительства.

Также постановлением изменены корректирующие коэффициенты для расчета размера расходов электрической энергии и природного газа на нужды отопления, а также установлены отдельные корректирующие коэффициенты для расчета размера расходов тепловой энергии на отопление.

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Как сообщал УНИАН, Кабинет министров 27 апреля изменил нормы потребления коммунальных услуг, которые устанавливаются государством для расчета размера субсидий для населения.

Это решение принято с целью приведения норм потребления коммунальных услуг к реальным объемам потребления. Применять устанавливаемые государством нормы потребления начали в 2014 году, что позволило облегчить гражданам получение субсидий, поскольку им больше не нужно получать справки об уровне потребления у поставщиков коммунальных услуг. Однако данные нормы не пересматривались с 2014 года и не отвечают современному уровню потребления.

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Постановление №409 устанавливает социальные нормативы пользования жилищно-коммунальными услугами для граждан, которые в соответствии с законодательством получают субсидию на их оплату. К ним относятся нормы потребления газа, электроэнергии или тепловой энергии в расчете на 1 кв. м жилья для централизованного и индивидуального отопления. Также речь идет о пользовании услугами по централизованному снабжению холодной и горячей водой, а также водоотводу, для которых устанавливаются нормы объемов на одного человека в месяц. Соответствующие нормы применяются для пользования газом, электроэнергией и для вывоза отходов.