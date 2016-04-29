Иран хочет качать свою нефть через трубопровод Одесса-Броды

Иран заинтересован в прокачке своей нефти через украинский нефтепровод Одесса - Броды сообщением Черное море - Западная Европа, сообщил в ходе внеочередного заседания правительства министр энергетики и угольной промышленности Украины Игорь Насалик.

«У нас была встреча с послом Ирана, Иранская сторона выразила большую заинтересованность в транспортировке иранской нефти через «Южный (Одесса) - Броды», поскольку это лучшая логистика», - сказал министр.

Он уточнил, что в ходе переговоров принято решение в течение двух месяцев выйти на конкретные договоренности и посетить все потенциальные для использования объекты.

Присутствовавший на заседании первый вице-премьер-министр Степан Кубив отметил, что перспективы сотрудничества Украины и Ирана были определены в меморандуме о взаимопонимании, подписанном в марте текущего года в ходе визита украинской правительственной делегации в Иран. По словам Кубива, две страны имеют широкий спектр взаимных интересов, включающий сельское хозяйство, машиностроение, добычу полезных ископаемых, развитие гидроэнергетики, металлургию, авиацию, вагоностроение.

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Как сообщал УНИАН, Украина в 2016 году планирует возобновить сотрудничество с Исламской Республикой Иран в политической, торгово-экономической, культурно-гуманитарной и других сферах после 11-летнего перерыва. В мае-июне в Тегеран будет направлена торговая миссия Украины.