Уровень добычи нефти странами ОПЕК обновил рекордный показатель - Bloomberg

Об этом сообщает агентство Bloomberg со ссылкой на опрос среди представителей нефтяных компаний, производителей и экспертов, передает РБК.

Данный показатель является наивысшим с 1989 года, когда Bloomberg начал проводить свои исследования.

При этом, другие данные приводит Reuters. Опрос, проведенный этим агентством, показывает, что добыча нефти в апреле увеличилась до 32,64 млн баррелей в день с 32,47 млн баррелей в марте, что несколько ниже чем в январе, когда был зафиксирован самый высокий показатель добычи (32,65 млн баррелей) с 1997 года (когда свои исследования начало проводить агентство Reuters).

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Оба агентства указывают, что рост произошел за счет Ирана, который стремительно наращивает объемы добычи после снятия санкций. По данным Bloomberg, Иран уже добывает 3,5 млн баррелей, что является самым большим показателем с декабря 2011 года, а по данным Reuters, эта цифра достигла 3,4 млн баррелей. Причем Reuters указывает, что часть нефти, отправленной Ираном на рынок, могла поступать из хранилищ.

Рост добычи также зафиксирован в Ираке и ОАЭ.

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Что касается Саудовской Аравии, то Bloomberg указывает, что эта страна увеличила добычу на 80 тыс. баррелей в сутки до 10,27 млн баррелей, что является рекордным показателем с ноября прошлого года. Данные Reuters показывают, что Саудовская Аравия добывает 10,15 млн баррелей в сутки, что ниже мартовского показателя.

Самый большой спад производства был зафиксирован в Кувейте, что объясняется забастовкой, имевшей место в середине месяца.