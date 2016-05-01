С сегодняшнего дня устанавливается единая цена на газ для населения

Такое решение Кабинет министров Украины принял на заседании 27 апреля.

Читайте такжеМВФ верит, что новые тарифы на газ снизят уровень коррупции в Украине

До мая население оплачивало газ по разным тарифам в зависимости от потребленного объема и сезона – 3 600 тыс. грн/тыс. куб. м и 7 тыс. 188 грн/тыс. куб. м.

Новый тариф включает в себя цену на импортируемый газ с учетом вхождения в газотранспортную систему и его доставки до западной границы (4 942 тыс. грн/тыс. куб. м), НДС (1 146,5 тыс. грн/тыс. куб. м), тариф на транспортировку по территории Украины (219 грн/тыс. куб. м), тариф на его распределение (513,7 грн/тыс. куб. м) и наценку облгазов (57,4 грн/тыс. куб. м).

Как сообщал УНИАН, во время принятия решения Кабмина 27 апреля первый вице-премьер-министр Украины Степан Кубив и министр энергетики и угольной промышленности Игорь Насалик заявили, что установка такой цены поставит точку в спекуляциях на газовом рынке страны.

Глава правительства Владимир Гройсман отметил, что такое решение является непростым и вызовет широкие дискуссии в обществе, но оно позволит отменить все существующие ранее схемы, которые позволяли зарабатывать на разнице в цене.

Президент Украины Петр Порошенко назвал это решение Кабмина серьезным антикоррупционным шагом.

Одновременно Кабинет министров дополнительно выделил 5,3 млрд грн на субсидии в текущем году, чтобы покрыть подорожание газа для получателей субсидий в связи с установлением единой цены. Таким образом, на субсидии в 2016 году будет выделено более 40 млрд грн. Этой суммы, как отмечают в правительстве, хватит для того, чтобы покрыть расходы на газ малообеспеченным гражданам.