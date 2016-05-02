"Большая семерка" готова поддерживать энергетический сектор Украины
Страны "Большой семерки" приветствуют реформы в сфере энергетической политики, происходящие в Украине, и обещают продолжить поддержку энергетического сектора страны.
Об этом говорится в принятом совместном заявлении министров энергетики G7, двухдневная встреча которых завершилась в понедельник в японском городе Китакюсю, передает ТАСС.
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"Мы приветствуем происходящие в Украине существенные реформы в сфере энергетической политики, включая реформы системы энергетических тарифов газового сектора", - говорится в документе.
В частности, главы энергетических ведомств стран G7 высоко оценили готовность украинских властей предоставить "необходимые условия для создания всесторонней энергетически эффективной программы, ориентированной на газово-тепловой сектор".
Министры G7 пообещали продолжить поддержку энергетической безопасности Украины и других стран, страдающих от перебоев поставок энергии.
"В контексте продолжающегося кризиса между Россией и Украиной, мы повторяем, что вопрос энергетики не должен использоваться в качестве метода политического принуждения, ни в качестве угрозы энергетической безопасности, - говорится в тексте документа. - Мы остаемся приверженными готовности поддерживать Украину и другие страны, испытывающие уязвимость в вопросе поставок энергии".
Отмечается также, что G7 будет способствовать созданию в таких странах устойчивой и конкурентоспособной энергетической системы.
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Встреча министров энергетики стран "Большой семерки" (Канады, Франции, Германии, Италии, Японии, Великобритании и США) стала очередным этапом министерских встреч в преддверии саммита лидеров G7, который пройдет в Японии в конце мая.