"Большая семерка" готова поддерживать энергетический сектор Украины

Об этом говорится в принятом совместном заявлении министров энергетики G7, двухдневная встреча которых завершилась в понедельник в японском городе Китакюсю, передает ТАСС.

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"Мы приветствуем происходящие в Украине существенные реформы в сфере энергетической политики, включая реформы системы энергетических тарифов газового сектора", - говорится в документе.

В частности, главы энергетических ведомств стран G7 высоко оценили готовность украинских властей предоставить "необходимые условия для создания всесторонней энергетически эффективной программы, ориентированной на газово-тепловой сектор".

Министры G7 пообещали продолжить поддержку энергетической безопасности Украины и других стран, страдающих от перебоев поставок энергии.

"В контексте продолжающегося кризиса между Россией и Украиной, мы повторяем, что вопрос энергетики не должен использоваться в качестве метода политического принуждения, ни в качестве угрозы энергетической безопасности, - говорится в тексте документа. - Мы остаемся приверженными готовности поддерживать Украину и другие страны, испытывающие уязвимость в вопросе поставок энергии".

Отмечается также, что G7 будет способствовать созданию в таких странах устойчивой и конкурентоспособной энергетической системы.

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Встреча министров энергетики стран "Большой семерки" (Канады, Франции, Германии, Италии, Японии, Великобритании и США) стала очередным этапом министерских встреч в преддверии саммита лидеров G7, который пройдет в Японии в конце мая.