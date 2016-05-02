В ЕК подчеркнули, что проект "Северный поток-2" должен соответствовать европейским, а не российским правилам

Такую позицию ЕК сегодня в Брюсселе подтвердил представитель Еврокомиссии Якуб Адамович, комментируя письмо лидера группы европейских народников Европейского парламента Манфреда Вебера комиссару по вопросам климата и энергии Мигелю Каньете в отношении «Северного потока-2».

«Комиссия получила письмо и ответит в соответствующие временные рамки. Позиция Комиссии по «Северному потоку-2» была высказана уже много раз. Как вице-президент Шевчович (вице-президент ЕК по вопросам Энергетического союза), так и комиссар Каньете подчеркивали беспокойство Комиссии относительно влияния проекта на безопасность поставок, стратегию ЕС по диверсификации и, в частности, на будущее украинского транзита», - отметил основные пункты позиции Еврокомиссии Адамович.

Спикер напомнил, что на днях в Европейском парламенте вице-президент Марош Шевчович также выразил позицию Комиссии по законодательному аспекту проекта. «Если «Северный поток-2» будет построен, он должен полностью соответствовать, как и любой другой инфраструктурный проект, европейскому законодательству, включая законодательство в сфере энергетики и окружающей среды», - привел представитель ЕК слова вице-президента.

Адамович еще раз подчеркнул, что законодательство ЕС также применяется и к «офшорной инфраструктуре, которая находятся в юрисдикции государств-членов, включая их эксклюзивные экономические зоны».

Читайте такжеКоболев заявил, что "Северный поток-2" может сыграть роль "троянского коня" России для ЕС

«Северный поток-2» не может быть реализован только в соответствии с законами Российской Федерации. Если «Северный поток-2» будет построен, он должен работать в рамках законодательства, которое учитывает наши правила на рынке энергетики», - подчеркнул он.

Как сообщал УНИАН, в начале сентября 2015 года российский «Газпром» и компании Shell, OMV, E.On. подписали соглашение акционеров совместной проектной компании, которая будет заниматься строительством газопровода «Северный поток-2». В октябре президент России Владимир Путин лично дал старт строительству газопровода «Ухта - Торжок-2», который обеспечит поставки газа по газопроводу «Северный поток-2» для поставок газа из России в Европейский Союз в обход Украины.

Впоследствии правительства ряда европейских стран обратились в Еврокомиссию с письмом, в котором заявили, что проект строительства "Северного потока-2" противоречит интересам ЕС. Они призвали провести тщательную проверку проекта газопровода и широкое обсуждение «Северного потока-2».