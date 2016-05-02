Запорожская АЭС выключила один из энергоблоков

Об этом сообщает информационный центр атомной электростанции.

"2 мая 2016 года в 13.22 энергоблок №4 Запорожской АЭС отключен от сети по заявке для устранения негерметичности газовой системы турбогенератора. Ремонт продлится до 22 часов 5 мая 2016 г. В настоящий момент в работе находятся 2 энергоблока суммарной мощностью 1640", - отмечается в сообщении.

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Сообщается, что радиационный фон на промплощадке и в санитарно-защитной зоне (территория вокруг АЭС радиусом 2,5 км) – 8-12 микрорентген в час, что соответствует природному радиационному фону в месте расположения Запорожской АЭС.