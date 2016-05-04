Повышение цен на газ не окажет существенного влияния на инфляцию - НБУ

«Мы поддерживаем такое решение правительства, поскольку это важно для оздоровления баланса НАК «Нафтогаз Украины» и не будет иметь существенного влияния на инфляцию», - сообщается на сайте регулятора со ссылкой на заявление заместителя главы НБУ Дмитрия Сологуба в ходе круглого стола с участием внешних экспертов и участников рынка.

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В то же время, как отмечается в сообщении, административно регулируемые цены и тарифы в 2017 году будут расти быстрее, чем ожидалось в январе. По оценкам НБУ, повышение цены на газ для населения уже в этом году до рыночного уровня приведет к росту средней цены на газ на 42% в 2016 году и на 22% в 2017 году.

Также Нацбанк напомнил, что сохранил прогноз по инфляции на уровне 12% на конец 2016 года и 8% на конец 2017 года.

Как сообщал УНИАН, правительство Украины с 1 мая установило единую цену на газ для населения – 6,88 грн/куб. м (6 тыс. 879 грн за 1 тыс. куб. м), которая будет равна закупочной стоимости импортируемого в страну природного газа.

До мая население оплачивало газ по разным тарифам в зависимости от потребляемого объема и сезона – 3 тыс. 600 грн/тыс. куб. м и 7 тыс. 188 грн/тыс. куб. м.

Новый тариф включает в себя цену на импортированный газ с учетом входа в газотранспортную систему и его доставки к западной границе (4942 грн/тыс. куб. м), НДС (1146,5 грн/тыс. куб. м), тариф на транспортировку по территории Украины (219 грн/тыс. куб. м), тариф на его распределение (513,7 грн/тыс. куб. м) и наценку облгазов (57,4 грн/тыс. куб. м).

Одновременно Кабинет министров дополнительно выделил 5,3 млрд грн на субсидии в текущем году, чтобы покрыть подорожание газа для получателей субсидий в связи с установлением единой цены. Таким образом, на субсидии в 2016 году будет выделено в общей сложности более 40 млрд грн. Этой суммы, как отмечают в правительстве, хватит для того, чтобы покрыть расходы на газ малообеспеченным гражданам.