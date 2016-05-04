Украина за 4 месяца сократила потребление газа на 13,6%

Об этом свидетельствуют данные оператора отечественной газотранспортной системы – госкомпании «Укртрансгаз».

При этом сообщается, что отбор газа из хранилищ за указанный период составил 5,6 млрд куб. м против 3,9 млрд куб. м в январе-апреле прошлого года.

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Объем закачки газа в хранилища за 4 месяца составил 270 млн куб. м, что в 3,2 раза меньше, чем в аналогичном периоде 2015 года.

Также сообщается, что в январе-апреле импорт газа в Украину из ЕС сократился почти на 40% - до 2,9 млрд куб. м.

Как сообщал УНИАН, Украина в 2015 году сократила потребление природного газа по сравнению с 2014 годом на 20,9% - до 33,727 млрд куб. м. Государственное агентство по энергоэффективности и энергосбережению прогнозирует 15-процентное снижение в 2016 году потребления природного газа в Украине по сравнению с 2015 годом.

По словам министра энергетики в правительстве Яценюка Владимира Демчишина, в 2016 году планируется сократить импорт природного газа по сравнению с 2015 годом на 20-30% - до 11-13 млрд куб. м с 16,4 млрд куб. м.