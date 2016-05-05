Украина в I квартале увеличила экспорт электроэнергии на 30%
14:08, 05 мая 2016Энергетика
2588
Украина в январе-марте 2016 года увеличила экспорт электроэнергии по сравнению с аналогичным периодом 2015 года на 30,4% - до 1,158 млрд кВт-г.
Украина увеличила экспорт электроэнергии / УНИАН
Об этом свидетельствуют данные Министерства энергетики и угольной промышленности.
Согласно данным министерства, экспорт электроэнергии в марте увеличился по сравнению с мартом 2015 года на 15% - до 0,449 млрд кВт-ч.
Читайте такжеЦены на киловатты, как и на газ теперь определяют по мировым стандартам
Как сообщал УНИАН, на фоне дефицита угля для теплоэлектростанций Украина за 2015 год сократила валютную выручку от экспорта электроэнергии в 3,2 раза по сравнению с предыдущим годом – до 150,1 млн долл. с 487,2 млн долл.
Справка УНИАН. Экспортом украинской электроэнергии занимаются компания ДТЭК Рината Ахметова, «Донбассэнерго», «Закарпатьеоблэнерго» и «ЭРУ Трейдинг».
Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter