Украина в I квартале увеличила экспорт электроэнергии на 30%

Об этом свидетельствуют данные Министерства энергетики и угольной промышленности.

Согласно данным министерства, экспорт электроэнергии в марте увеличился по сравнению с мартом 2015 года на 15% - до 0,449 млрд кВт-ч.

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Как сообщал УНИАН, на фоне дефицита угля для теплоэлектростанций Украина за 2015 год сократила валютную выручку от экспорта электроэнергии в 3,2 раза по сравнению с предыдущим годом – до 150,1 млн долл. с 487,2 млн долл.

Справка УНИАН. Экспортом украинской электроэнергии занимаются компания ДТЭК Рината Ахметова, «Донбассэнерго», «Закарпатьеоблэнерго» и «ЭРУ Трейдинг».