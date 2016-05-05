Тепло в Украине подорожало на 75-90%

Тарифы повысили на фоне установления с 1 мая единой цены на природный газ для населения в 6 879 грн/тыс. куб. м.

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Соответствующее решение комиссия приняла на заседании 5 мая.

"Львиная доля корректировки связана с решение Кабинета Министров по цене на газ, остальное - пересмотр заработных плат в соответствии с новым уровнем минимальных зарплат и уровнем единого социального взноса, изменением розничных тарифов на электроэнергию, другое", - сказал на заседании комиссии глава НКРЭКУ Дмитрий Вовк.

Повышение тарифов на тепло планируется с 1 июля. По его словам, по состоянию на 1 апреля доля оборудования жилфонда приборами учета тепла достигает порядка 60%. По информации комиссии, наименьшая доля домов со счетчиками тепла в Волынской, Ривненской, Тернопольской и Полтавской областях, наибольшая - в столице.

По ранее распространенной информации Министерства экономического развития и торговли, после установления рыночного уровня цен на газ стоимость тепловой энергии для населения в среднем должна была увеличится на 60% – до 1041 грн/Гкал с 652 грн/Гкал.

Как сообщал УНИАН, правительство Украины с 1 мая установило единую цену на газ для населения – 6,88 грн/куб. м (6 тыс. 879 грн за 1 тыс. куб. м), которая будет равна закупочной стоимости импортируемого в страну природного газа.

Во время принятия решения Кабмина по цене на газ 27 апреля первый вице-премьер-министр Украины Степан Кубив и министр энергетики и угольной промышленности Игорь Насалик отметили, что установление такой цены поставит точку в спекуляциях на газовом рынке страны.

Глава правительства Владимир Гройсман подчеркнул, что данное решение является непростым и вызовет широкие дискуссии в обществе, но оно позволит упразднить все существовавшие ранее схемы, позволявшие зарабатывать на разнице в цене на топливо.

Президент Украины Петр Порошенко назвал данное решения Кабмина серьезным антикоррупционным шагом.

Напомним, с марта электроэнергия, в свою очередь, для населения подорожала на 25%. Так, минимальный тариф на электроэнергию для населения повышен до 57 копеек за кВт / ч.

Следующий этап повышения тарифов на электроэнергию для населения начнется 1 сентября текущего года.