Розенко предлагает жителям сельской местности отказываться от газа

Об этом он заявил в эфире Эспрессо.TV.

"Для жителей сельских территорий перспективно в плане энергосбережения. Да, это радикальный шаг ... но необходимо думать над отказом от потребления газа", - сказал вице-премьер.

Он отметил, что цена на газ в Украине не будет уменьшаться, а поэтому необходимо искать более дешевые альтернативы.

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Как сообщал УНИАН, правительство Украины с 1 мая установило единую цену на газ для населения – 6,88 грн/куб. м (6 тыс. 879 грн за 1 тыс. куб. м), которая будет равна закупочной стоимости импортируемого в страну природного газа.

Во время принятия решения Кабмина по цене на газ 27 апреля первый вице-премьер-министр Украины Степан Кубив и министр энергетики и угольной промышленности Игорь Насалик отметили, что установление такой цены поставит точку в спекуляциях на газовом рынке страны.

Глава правительства Владимир Гройсман подчеркнул, что данное решение является непростым и вызовет широкие дискуссии в обществе, но оно позволит упразднить все существовавшие ранее схемы, позволявшие зарабатывать на разнице в цене на топливо.

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Президент Украины Петр Порошенко назвал данное решения Кабмина серьезным антикоррупционным шагом.