Саудовская Аравия подняла цены на нефть для азиатских рынков

Это свидетельствует о том, что Эр-Рияд ожидает восстановления спроса в регионе, сообщает dw.com со ссылкой на агентство Bloomberg.

Официальная цена на нефть марки Arab Light для покупателей из Азии с июня будет увеличена на 1,1 доллара за баррель, говорится в заявлении государственной нефтяной компании Saudi Aramco.

Последний раз значительное повышение цены на нефть происходило в апреле 2015 года, когда цены на саудовскую нефть выросли на 1,4 доллара за баррель.

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Стоимость Arab Light для рынка северо-западной Европы повысится с июня на 0,15 доллара за баррель.

По данным Bloomberg, уровень добычи нефти в Саудовской Аравии в апреле составил 10,27 млн баррелей в день.