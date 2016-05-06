Украина с мая приостановила импорт газа из Польши

В апреле текущего года из этой страны Украина импортировала 92 млн кубометров газа, что составляет около половины импорта «голубого топлива» в этот период.

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Ранее сообщалось, что «Укртрансгаз» с 16 мая приостановит польский маршрут реверсных поставок газа для проведения комплекса планово-предупредительных работ, которые будут осуществляться на протяжении двух месяцев.

Как сообщал УНИАН, в январе-апреле импорт газа в Украину из ЕС сократился почти на 40% - до 2,9 млрд куб. м.