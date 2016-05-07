Уголь из оккупированного Донбасса поставляется в Украину - министр

Об этом он заявил в эфире 5 канала.

Черныш отметил, что этим занимаются предприятия, которые перерегистрировались на подконтрольных правительству территориях.

"Уголь с оккупированных территорий поставляется на территорию Украины и обеспечивает в том числе нас электроэнергией... Подчеркиваю, что там работает очень много людей, сотни тысяч, которые так или иначе завязаны и уплачивают налоги и предприятия, которые уплачивают военный сбор. Кому? Украине", - заявил министр.

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Также он отметил, что восстанавливать Донбасс власти намерены, в частности, за счет донорских средств, соответствующий план уже подписан.