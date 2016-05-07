Уголь из оккупированного Донбасса поставляется в Украину - министр
02:26, 07 мая 2016Энергетика
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Министр по вопросам временно оккупированных территорий и внутренне перемещенных лиц Вадим Черныш подтвердил, что уголь из оккупированных районов Донбасса поставляется на территорию, подконтрольную властям Украины.
Восстанавливать Донбасс власти намерены за счет донорских средств / 5.ua
Об этом он заявил в эфире 5 канала.
Черныш отметил, что этим занимаются предприятия, которые перерегистрировались на подконтрольных правительству территориях.
"Уголь с оккупированных территорий поставляется на территорию Украины и обеспечивает в том числе нас электроэнергией... Подчеркиваю, что там работает очень много людей, сотни тысяч, которые так или иначе завязаны и уплачивают налоги и предприятия, которые уплачивают военный сбор. Кому? Украине", - заявил министр.
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Также он отметил, что восстанавливать Донбасс власти намерены, в частности, за счет донорских средств, соответствующий план уже подписан.
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