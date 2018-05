"Газпром" собирается продать свою долю в эстонском поставщике газа Eesti Gaas

Совет директоров российского газового монополиста "Газпрома" 11 мая рассмотрит вопрос о прекращении участия в концерне Eesti Gaas, который занимается закупкой, транспортировкой, распределением и продажей газа в Эстонии, сообщает "Газпром".

Eesti Gaas закупает газ у своего второго крупнейшего акционера — "Газпрома" и перепродает на территории Эстонии. В 2015 году "Газпром" поставил в Эстонию 532 миллиона кубометров газа.

"О прекращении участия ПАО "Газпром" в компании AS Eesti Gaas", - говорится в повестке к заседанию совета директоров компании, передает Прайм.

В настоящее время акционерами Eesti Gaas являются финский Fortum (51,38%), российский "Газпром" (37,03%), латвийская Itera Latvija (10,02%) и миноритарии (1,57%).

Ранее стало известно, что финский энергетический концерн Fortum согласовал продажу принадлежащего ему пакета акций (51,4%) в концерне Eesti Gaas, покупателем станет компания Trilini Energy, мажоритарным собственником которой является эстонская инвесткомпания Infortar. Fortum рассчитывает завершить сделку в течение первой половины 2016 года. О своем намерении продать газовые активы в Эстонии Fortum сообщила 1 июля 2014 года.

Читайте такжеВ ЕК подчеркнули, что проект "Северный поток-2" должен соответствовать европейским, а не российским правилам

В январе 2014 года во исполнение закона Эстонской Республики "О природном газе" из компании AS Eesti Gaas выделен оператор газотранспортной системы — AS EG Vorguteenus, 100% акций которого переданы AS Vorguteenus Valdus. "Газпром" получил 37,03% акций AS Vorguteenus Valdus, сохранив 37,03% в AS Eesti Gaas. AS EG Vorguteenus является собственником газотранспортной системы Эстонии и выполняет функции ее системного оператора.