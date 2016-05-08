Объемы открытых в 2015 году месторождений нефти упали до минимума за 60 лет

В 2015 году нефтеразведка обнаружила 2,8 млрд баррелей нефти и связанных с ней жидкостей, свидетельствуют данные консалтинговой компании IHS. Как пишет The Financial Times, это самый низкий годовой объем разведанных месторождений с 1954 года, и он отражает снижение темпов геологоразведочных работ, проходящее на фоне стремления нефтяных компаний беречь средства.

Большая часть новых запасов нефти была найдена на морском глубоководье. В среднем до начала добычи на таких месторождениях уходит семь лет, поэтому снижение результатов нефтепоисковых работ приведет к сокращению поставок к середине 2020-х годов, пишет FT.

Вместе с тем, снижающиеся темпы нефтеразведки не означают, что в мире нефть заканчивается, отмечает издание. Так, по данным консалтинговой компании Wood Mackenzie, в последние годы большая часть прироста мирового производства нефти пришлась не на новые, а на уже существующие месторождения. Кроме того, в последних обнаруженных месторождениях наблюдается преобладание газа, а не нефти.

Однако в Wood Mackenzie считают, что если скорость открытия новых нефтяных месторождений не улучшится, это создаст дефицит мировых поставок примерно на 4,5 млн баррелей в день к 2035 году, что, в свою очередь, может привести к росту цен на нефть и сделать мир более зависимым от наземных месторождений с уже известной ресурсной базой, передает РБК.

Исполнительный директор крупнейшей в мире нефтесервисной компании Schlumberger Пал Кибсгард говорил в апреле, что отношение разведки и добычи нефти в настоящее время настолько серьезно, что она может «лишь ускорить сокращение объемов производства, и, как следствие, повысить цены», пишет FT.

Читайте такжеКороль Саудовской Аравии уволил министра нефти после 20 лет работы

Резкое падение цен на нефть, начавшееся летом 2014, привело к тому, что многие нефтяные компании были вынуждены урезать свои расходы. Нефтеразведка при этом пострадала сильнее всего, поскольку этот вид расходов не предполагает краткосрочную отдачу. Так, ConocoPhillips отказалась от разведки на шельфе в целом, а Chevron и ряд других компании значительно сократили ее объемы.