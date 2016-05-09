Саудовская Аравия продолжит текущую политику на нефтяном рынке - министр энергетики

Об этом заявил новый министр энергетики королевства Халед аль-Фалех, передает РБК со ссылкой на Reuters.

«Саудовская Аравия останется при своей установившейся политике в нефтяной сфере. Мы по-прежнему привержены сохранению нашей роли на международных энергетических рынках и укреплению наших позиций как самого надежного поставщика энергии в мире», — заявил аль-Фалех.

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В его заявлении также говорится, что Саудовская Аравия стремится удовлетворить как существующий, так и дополнительный спрос на углеводороды «со стороны растущей глобальной клиентской базы», и способствовать этому будут, по словам министра, нынешние объемы производства.

Отмечается, что начиная с 2014 года Саудовская Аравия проводит политику сохранения своей доли на нефтяном рынке и не сокращает производство для поддержания цен на нефть. Заявление аль-Фалиха подтверждают предположения аналитиков о том, что никаких изменений в нефтяной политике Эр-Рияда в результате назначения нового министра энергетики не будет, отмечает Reuters.

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О назначении министром энергетики, промышленности и минеральных ресурсов аль-Фалиха, который является главой крупнейшей нефтяной компании королевства Saudi Aramco, стало известно накануне. Указом короля Салмана ибн Абдул-Азиза аль-Сауда глава Министерства нефти Али ан-Нуайми был снят с должности, а само министерство переименовано.