Brent дорожает на фоне отставки саудовского министра нефти

Стоимость барреля Brent превысила отметку в $46 на фоне отставки министра нефти Саудовской Аравии Али ан-Нуайми, сообщает Прайм со ссылкой на Bloomberg.

"Король Саудовской Аравии Салман ибн Абдул-Азис Аль Сауд не только отправил в отставку министра нефти ан-Нуайми, проведшего на посту более 20 лет, но и упразднил само ведомство", - говорится в сообщении.

Отмечается, что новое министерство энергетики, промышленности и минеральных ресурсов возглавит руководитель крупнейшей нефтяной компании Саудовской Аравии Халид аль-Фалих.

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Агентство также указывает, что на рост цен также оказали влияние лесные пожары, охватившие нефтедобывающие районы Канады. Рынок, по мнению Bloomberg, осторожностью смотрит на канадские пожары, принимая во внимание их непосредственную близость к региону добычи нефти.