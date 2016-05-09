Нефть марки Brent подешевела за день более чем на 3%

Цена барреля нефти опускалась сегодня на бирже ICE до 43,60 доллара при том, что на открытии торгов она превысила 46 долларов, сообщает РБК.

"Стоимость барреля нефти на лондонской электронной бирже ICE в 20:27 составила 43,90 доллара, что на 3,22% ниже цены закрытия. В 19:50 она опустилась даже до 43,60 доллара при том, что на открытии торгов максимальные котировки достигли 46,48 доллара/баррель", - говорится в сообщении.

Как отмечает Financial Times, волатильность на нефтяном рынке в понедельник отражает неопределенность в настроениях инвесторов. Они, по мнению издания, гадают, какой фактор окажется сильнее, лесные пожары на месторождениях нефти в Канаде или укрепление доллара вкупе со сменой руководства в энергетической отрасли Саудовской Аравии.

В результате снижения канадского экспорта на 1 миллион баррелей в день цены на американскую нефть WTI сравнялись со стоимостью Brent. Однако в течение дня котировки стали падать после поступления данных, что пожар смещается в сторону от месторождений и усиления доллара. Давление на нефть также оказали прогнозы аналитиков, что Саудовская Аравия будет увеличит добычу до рекорда при новом министре, поясняет FT.

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Нефтяные спекулянты на прошлой неделе впервые за месяц снизили ставки на рост котировок на фоне сомнений в устойчивости недавнего ралли, основанного на ожиданиях сокращения затоваренности на рынке и внезапных перебоях в поставках, пишет The Wall Street Journal.

По данным ICE, отмечает издание, на прошлой неделе хедж-фонды и другие инвесторы стали сокращать число ставок на удорожание Brent после того, установили исторический рекорд по их количеству.