В Канаде из-за мощных лесных пожаров продолжает простаивать добыча нефти

Добыча нефти из нефтеносных песков в канадской провинции Альберта может быть возобновлена через неделю после прекращения пожаров, которые привели к 40-процентному сокращению ее в регионе, сообщает агентство Bloomberg.

Скорость восстановления производства зависит от того, насколько компании правильно с технической точки зрения остановили работы, наличия электроэнергии и наличия инфраструктуры, пояснили агентству аналитики Wood Mackenzie и IHS Energy.

Компании Suncor и Syncrude Canada, являющиеся крупнейшими производителями нефти в регионе, заявили, что остановка добычи была произведена корректно. Единственным незначительно поврежденным от пожаров месторождением стал проект компании Nexen.

"В лучшем случае вы сможете увидеть перезапуск в течение недели", - сказал вице-президент Wood MacKenzie Гарольд Йорк. По его словам, сроки начала работ также зависят от наличия сотрудников после масштабных эвакуаций, передает Прайм.

По оценке IHS Energy, общая мощность добычи на месторождениях, которая была остановлена из-за пожаров, составляет около 1 миллиона баррелей в день.

Добычу остановили крупнейшая канадская энергокомпания Suncor, Syncrude, Husky Energy, Imperial Oil и принадлежащая китайской Cnooc Nexen. Закрывшая производство мощностью 700 тысяч баррелей в сутки Suncor заявила, что начинает реализацию плана по возобновлению деятельности и восстановит добычу, как только это будет безопасно и в зависимости от доступа объектов инфраструктуры. Компания заявила, что на прошлой неделе остановила добычу нефти таким образом, чтобы обеспечить быстрый и надежный запуск производства.

Syncrud с возможным объемом добычи 350 тысяч баррелей в день после начала пожаров сократила объемы, а затем и вовсе остановила работы и эвакуировала персонал. ConocoPhillips в настоящее время выясняет, когда может вновь начать добычу на месторождении Surmont, заявил пресс-секретарь компании Роб Эванс.

Проект компании Nexen к югу от города Форт Мак-Мери незначительно пострадал от пожаров, отметил в свою очередь представитель властей Альберты Чад Моррисон.

Если компании могли бы до конца этой недели вернуться на месторождения и в течение 10 дней нарастить уровень добычи, остановки привели бы к потере 650 тысяч баррелей ежесуточно в течение трех недель, или 14 миллионов баррелей, отмечают аналитики Goldman Sachs Group.

Крупный лесной пожар из-за сухой жаркой погоды начался в провинции Альберта на западе Канады более недели назад. Власти провинции объявили о введении чрезвычайного положения в районах, где бушует огненная стихия. Город Форт Мак-Мери сильно пострадал от пожара - там уничтожены 1,6 тысячи домов. По последним данным, ущерб от пожаров в районе города может составить порядка 9 миллиардов канадских долларов (7 миллиардов долларов США).