Нефть Brent торгуется ниже отметки $44 за баррель

Цены на нефть незначительно меняются во вторник, поскольку рост запасов и угроза перенасыщения рынка нефтепродуктов перевесили сбои поставок в Канаде и других регионах, которые сократили производство более чем на 2 миллиона баррелей в день.

Сегодня утром фьючерсы на нефть Brent торгуются вблизи отметки $43,79 за баррель, на 0,37 процента выше уровня предыдущего закрытия. Фьючерсы на американскую нефть WTI подешевели на 0,1 процента до $43,40 за баррель.

Канадские власти, которые в первый раз смогли оценить ущерб, нанесенный городу Форт Мак-Мари в центре региона нефтеносных песков лесным пожаром, сократившим производство более чем на 1 миллион баррелей в день, сообщили, что почти 90 процентов зданий удалось спасти.

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Несмотря на улучшение условий, производители прогнозируют продолжение сбоев в течение еще нескольких недель, поскольку такие объекты, как нефтепроводы, которые оказались в непосредственной близости от пожаров, необходимо проверить, а эвакуировонные на заводы люди должны покинуть производство, чтобы туда смог вернуться персонал, сообщает Рейтер.

Сбои поставок в Канаде и других регионах привели к сокращению производства более чем на 2 миллиона баррелей в сутки с начала года, фактически сведя на нет перенасыщение рынка, возникшее в 2014 году и снизившее цены на нефть на 70 процентов до начала их восстановления ранее в этом году.

Аналитики Goldman Sachs сообщили, что прогнозируют снижение производства нефти в США на 650.000 баррелей в этом году.

Если помимо сбоев в Канаде учитывать сокращение производства в Латинской Америке и Африке, общая добыча может снизиться более чем на 2 миллиона баррелей в сутки в этом году.

Однако трейдеры сказали, что вновь фокусируются на росте запасов в США, которые, как ожидается, достигнут рекордных уровней, несмотря на сбои в Канаде, которая экспортирует сюда большую часть своей нефти.

Запасы нефти в США, скорее всего, выросли на прошлой неделе пятую неделю подряд, показал опрос Рейтер. Общие запасы, как ожидается, увеличились на 500.000 баррелей, до рекордного уровня выше 543 миллионов баррелей.

В результате рост объемов производимого бензина и дизельного топлива грозит перевесить спрос, несмотря на приближающийся летний сезон.