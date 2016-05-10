Ривненская АЭС отключила на ремонт третий блок, Запорожская подключила к сети 4-й блок

Запорожская АЭС вывела из резерва и подключила к сети энергоблок №4, при этом Ривненская АЭС отключила от сети энергоблок №3 для проведения ремонтных работ, сообщает пресс-служба Национальной атомной энергогенерирующей компании «Энергоатом».

«10 мая 2016 года в 0:32 энергоблок №3 Ривненской АЭС в соответствии с согласованной оперативной заявкой отключен от энергосети для устранения неплотности в системе охлаждения статора генератора турбогенератора ТГ-5. Ориентировочная дата завершения ремонта - 17 мая 2016 года. 10 мая в 03:18 энергоблок №4 Запорожской АЭС выведен из резерва и подключен к сети», - говорится в сообщении компании.

Диспетчерские графики генерации составляют: для Запорожской АЭС – 2 250 МВт, Ривненской АЭС – 1 390 МВт, Южно-Украинской АЭС – 1 890 МВт, Хмельницкой АЭС – 2 020 МВт. Балансовое ограничение по состоянию на 6:00 10 мая составляет 390 МВт. С балансовыми ограничениями работают: Запорожской АЭС-5 ‒ 70%.

Как сообщал УНИАН, 5 мая Запорожская АЭС перевела энергоблок №4 в резерв в связи с балансовыми ограничениями мощности.

Справка УНИАН. Запорожская АЭС - крупнейший энергетический объект в Украине и Европе с установленной мощностью 6000 МВт. Первый энергоблок был введен в эксплуатацию в 1984 году, второй - в 1985, третий - 1986, четвертый - в 1987, пятый - в 1989, шестой - в 1995 году. Начиная с 1984 года, вклад Запорожской АЭС в энергетику страны вырос с 2 до 22%.

Ривненская АЭС расположена на северо-западе Ривненской области в городе Кузнецовск. На станции эксплуатируются четыре энергоблока суммарной мощностью 2 835 МВт: блок №1 (ВВЭР-440) мощностью 420 тыс. кВт с 1980 года, блок №2 (ВВЭР-440) мощностью 415 тыс. кВт с 1981 года, блок №3 (ВВЭР-1000) мощностью 1 млн кВт с 1986 года, блок №4 (ВВЭР-1000) мощностью 1 млн кВт с 2004 года.