Запасы газа в украинских хранилищах увеличились до 8,8 миллиарда кубов

Запасы природного газа в украинских подземных хранилищах (ПХГ) со 2 по 8 мая увеличились на 1,4%, или на 118 млн кубометров, - до 8,838 млрд куб. м с 8,720 млрд куб. м.

Об этом свидетельствуют данные оператора газотранспортной системы Украины - компании «Укртрансгаз».

По данным компании, суточный объем закачки газа в подземные хранилища по состоянию на 8 мая составлял около 16,6 млн кубометров.

Как сообщал УНИАН, в связи с завершением отопительного сезона Украина перестала выбирать газ из подземных хранилищ и с 7 апреля начала пополнять объемы «голубого топлива» в хранилищах.

Украина в 2016 году планирует закупить порядка 11-13 млрд кубометров газа, причем этот объем могут закрыть европейские поставщики.