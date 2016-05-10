Саудовская Аравия планирует значительно увеличить добычу нефти

Как заявил во вторник на встрече с журналистами глава государственной нефтедобывающей корпорации Saudi Aramco Амин Нассер, Саудовская Аравия, которая является крупнейшим экспортером нефти, готова увеличить добычу на отдельных месторождениях и усилить свое присутствие на мировом рынке. В частности, на месторождении Шайба на юго-восточных рубежах королевства нефтепроизводство планируется увеличить на треть, до 1 млн барр. ежесуточно, передает Bloomberg.

По словам Нассера, рынок энергоресурсов имеет много вызовов, хотя «возможности для роста у нас все же имеются».

Начиная с 2014 года Эр-Рияд выбрал для себя тактику сохранения своей доли на мировом нефтяном рынке, отказываясь сокращать объемы добычи. Параллельно Саудовская Аравия начала сокращать свою зависимость от экспорта энергоносителей.

В начале 2016 года стало известно, что несколько стран ОПЕК, в том числе Саудовская Аравия, а также Россия согласились заморозить уровень добычи на январском уровне. Однако в середине апреля в ходе переговоров по условиям заморозки финальная договоренность так и не была достигнута.

В субботу король Салман ибн Абдул-Азиз аль-Сауд своим указом снял с должности главу министерства нефти Али ан-Нуайми, а само министерство переименовал. Министром энергетики, промышленности и минеральных ресурсов стал Халед аль-Фалех, который до этого был председателем совета директоров Saudi Aramco. «Мы по-прежнему привержены сохранению нашей роли на международных энергетических рынках и укреплению наших позиций как самого надежного поставщика энергии в мире», — заявил в воскресенье аль-Фалех, передает РБК.

Иран — главный региональный соперник Саудовской Аравии — также наращивает объемы экспорта. По словам аналитика Morgan Stanley Адама Лонгсона, за последние месяцы рост экспорта из Ирана превысил ожидания. Это может способствовать присоединению Ирана к заморозке добычи ведущими экспортерами нефти, полагает Лонгсон.