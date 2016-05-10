Нигерия планирует увеличить добычу нефти на 50%

Нигерия в текущем году планирует увеличить среднесуточную добычу нефти до 2,3-2,5 миллиона баррелей, сообщает Прайм со ссылкой на заявление министра нефти Нигерии Эммануэль Качикву.

Отмечается, что согласно данным апрельского доклада ОПЕК, добыча нефти в Нигерии в 2015 году составила 1,733 миллиона баррелей в день, в марте - 1,677 миллиона баррелей в день.

"Для сектора разведки и добычи, где производство снижалось, наша цель заключается в достижении уровня добычи в 2,3 миллиона баррелей в день, но я лично привержен цели в 2,5 миллиона баррелей в день", - сообщил Качикву, слова которого цитирует агентство Bloomberg.

"Для того чтобы это произошло, я должен найти финансирование для сектора разведки и добычи", - добавил он.

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Кроме того, Нигерия планирует сократить расходы на добычу нефти до 12 долларов за баррель с 18 долларов баррель.

"(Затраты) Саудовской Аравии составляют около 10 долларов за баррель, Катара - около 8 долларов за баррель; мы должны быть в состоянии соответствовать этому", - добавил Качикву.