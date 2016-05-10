Brent торгуется выше отметки $45 за баррель
19:46, 10 мая 2016Энергетика
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По данным на 17:53 нефти марки Brent стоила 45,05 доллара за баррель.
REUTERS
В ходе торгов на лондонской бирже ICE цена нефти марки Brent превысила 45 долларов за баррель, сообщает Lenta.ru.
Ранее 10 мая два члена ОПЕК - Саудовская Аравия и Нигерия - заявили о намерении резко нарастить производство углеводородов.
9 мая котировки Brent обвалились с 46,48 до 43,46 доллара за баррель на фоне новостей о переменах в правительстве Саудовской Аравии и информации о том, что пожары в Канаде начали отступать от месторождений.
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По оценке нефтяных компаний, из-за пожара добыча упала на миллион баррелей в сутки.
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