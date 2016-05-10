На ЧАЭС начался вывоз отработанного ядерного топлива из первого энергоблока

Об этом сообщает пресс-служба Государственной инспекции ядерного регулирования Украины.

"Указанные работы выполняются в соответствии с условиями отдельного разрешения серии ОД №000040/9 «На выполнение работ и операций по выгрузке поврежденного отработавшего ядерного топлива (ПОЯТ) из блоков №№ 1, 2 и его перевозки в хранилище отработанного ядерного топлива «мокрого» типа хранения (ХОЯТ-1) для безопасного размещения и хранения», который был издан Госатомрегулированием ГСП «Чернобыльская АЭС» 14 апреля 2016 года", - говорится в сообщении.

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Ранее УНИАН сообщал, что работники Чернобыльской атомной электростанции 21 апреля закончили выгрузку топлива из 2-го энергоблока. На сегодняшний день топливо остается только в 1-м энергоблоке станции.