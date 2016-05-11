Канадские нефтяники начали возвращаться к работе после пожаров

Нефтяные компании, работающие вблизи канадского города Форт Мак-Мери, начали возвращаться к работе после недельного перерыва из-за сильных лесных пожаров, сообщает Прайм со ссылкой на The Canadian Press.

"Shell Canada заявила во вторник, что возобновила добычу в рамках проекта по разработке нефтеносных песков Albian Sands, расположенного в 95 километрах к северу от Форта Мак-Мери. Компания может добывать там до 255 тысяч баррелей нефти в сутки, однако пока добыча ведется в сокращенном объеме. Решение о начале работ было принято благодаря улучшению качества воздуха и погодных условий в регионе и движению пожаров по направлению от месторождений, заявила компания", - говорится в сообщении.

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Также к возобновлению добычи готовится компания Enbridge. Ранее премьер-министр провинции Альберта Рейчел Нотли заявила, что нефтедобывающие компании в Канаде, вынужденные приостановить работу из-за пожаров, могут возобновить деятельность в ближайшие дни и недели.

По оценке IHS Energy, общая мощность добычи на канадских месторождениях, которая была остановлена из-за пожаров, составляет около 1 миллиона баррелей в день.

Издание отмечает, что крупный лесной пожар из-за сухой жаркой погоды начался в провинции Альберта на западе Канады в прошлое воскресенье. Власти провинции объявили о введении чрезвычайного положения в районах, где бушует огненная стихия. Город Форт Мак-Мери сильно пострадал от пожара - там уничтожены 1,6 тысячи домов. По последним данным, ущерб от пожаров в районе города может составить порядка 9 миллиардов канадских долларов (7 миллиардов долларов США).