Цены на нефть возобновили падение

Стоимость нефти в среду снижается на фоне данных от Американского института нефти (API) о росте запасов "черного золота" в США за прошедшую неделю, а также на новостях о постепенном возобновлении добычи нефти в Канаде после остановки производства из-за пожаров, сообщает Прайм со ссылкой на данные торгов.

"По состоянию на 07:54 стоимость июльских фьючерсов на североморскую нефтяную смесь марки Brent снижалась на 0,37% - до 45,35 доллара за баррель. Цена июньских фьючерсов на нефть марки WTI опускалась на 0,45% - до 44,45 доллара за баррель", - говорится в сообщении.

Негативная динамика мировых цен на нефть в среду связана, прежде всего, с данными от API. Как сообщил институт, запасы нефти в США за неделю, завершившуюся 6 мая, выросли на 3,45 миллиона баррелей - до рекордного уровня в 543,1 миллиона баррелей. Аналитики агентства Рейтер при этом ожидали рост показателя лишь на 714 тысяч баррелей.

Крупные пожары в канадской провинции Альберта в районе залегания нефтяных песков, начавшиеся ранее в мае и вынудившие ряд компаний Канады сократить производство нефти, постепенно отступили от зоны добычи сырья. Компании-добытчики "черного золота" возобновляют свою работу. Первой из них объявила о старте работ британско-нидерландская Royal Dutch Shell, готовится к возобновлению добычи Enbridge.

Внимание участников торгов теперь сосредоточено на предстоящей в среду публикации данных от министерства энергетики США по динамике запасов сырья в стране.

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Эксперты полагают, что коммерческие запасы нефти (исключая стратегический резерв) выросли за завершившуюся 6 мая неделю на 0,714 миллиона баррелей до 544,114 миллиона баррелей.