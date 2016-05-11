Гройсман призвал максимально наращивать добычу газа в Украине

Премьер-министр Украины Владимир Гройсман назвал снижение энергетической зависимости Украины за счет максимального увеличения собственной добычи газа приоритетной задачей правительства.

Об этом он сказал в среду, 11 мая, в ходе заседания правительства.

"Украина должна преодолеть энергозависимость и максимально нарастить собственную добычу, и максимально проводить политику энергоэффективности. Это даст возможность стране полностью развиваться за счет собственных энергоресурсов", - сказал глава правительства.

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Как сообщал УНИАН, Украина в 2016 году планирует сократить импорт природного газа по сравнению с 2015 годом на 20-30% - до 11-13 миллиардов кубометров с 16,4 миллиарда кубометров и осуществлять закупки преимущественно по реверсной схеме в странах Евросоюза.

Экс-премьер-министр Арсений Яценюк ранее заявлял, что Украина, которая на сегодняшний день импортирует около половины природного газа для обеспечения своих потребностей, намерена в течение 10 лет отказаться от импортного "голубого топлива" и стать его экспортером.