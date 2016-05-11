Гройсман поручил "Укргазвыдобуванню" перейти на закупки через Prozorro

Премьер-министр Украины по предложению министра экономического развития и торговли Степана Кубива поручил руководству государственного предприятия "Укргазвыдобування" во главе с Олегом Прохоренко предоставить финансовый план на 2016 год, инвестиционный план на 5 лет, максимально использовать систему Prozorro для проведения закупок и допустить Государственную финансовую инспекцию для аудита деятельности предприятия.

Соответствующее решение было принято на заседании правительства в среду.

"Первое – до конца недели предоставить финансовый план "Нафтогаза Украины" и дочерних предприятий на 2016 год. Он отсутствует сегодня в Министерстве экономики. Второе – в течении месяца подготовить инвестиционный план "Укргазвыдобування" на 5 лет с целью наращивания объемов добычи газа. Третье – отсутствует стратегия ПАО "Укргазвыдобування" на протяжении двух месяцев, которую мы требуем. Четвертое – обеспечить закупку всех товаров, работ и услуг через систему Prozorro. И нельзя было в первом квартале проводить закупки без системы Prozorro. Мы делаем минимальные закупки и на этом делаем пиар. И последнее: когда Государственная финансовая инспекция хочет проверить любое государственное предприятие и не допускается два месяца – могут быть последствия. Это я обращаюсь к руководителю предприятия ("Укргазвыдобування" Олегу Прохоренко - УНИАН). Прошу господина премьера эти поручения дать", - сказал Кубив.

Премьер-министр согласился с такими предложениями.

"Я даю соответствующие поручения", - сказал Гройсман.

В свою очередь присутствующий на заседании правительства глава Национальной акционерной компании "Нафтогаз Украины" Андрей Коболев сообщил, что проекты инвестиционного и финансового планов "Нафтогаза" и "Укргазвыдобування" уже разработаны, а утвердить их намерен новый состав наблюдательного совета Национальной акционерной компании, который сегодня проводит первое заседание.

Также Коболев призвал правительство утвердить политику собственности "Нафтогаза", дочерней компанией которого является "Укргазвыдобування", с четкими целями и ожиданиями правительства от деятельности руководства компании.

"В свою очередь хотел бы предложить в ближайшее время разработать политику собственности в отношении "Нафтогаза". Имеется в виду – официально доработать документ, которого в компании никогда не было. Это стратегическое видение, это задания, которые правительство, как собственник компании, ставит перед руководством, потому что именно этот документ и должен стать основой нашей стратегии", - отметил Коболев.

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Как сообщал УНИАН, глава государственного холдинга "Укргазвыдобування" Олег Прохоренко 11 мая заявил о проведении обысков в офисе компании с участием СБУ и спецподразделения "Альфа". Он отметил, что рассматривает это как часть давления на руководство госкомпании, которое продолжается около трех месяцев с привлечением Генеральной прокуратуры.

В конце марта Государственная финансовая инспекция сообщила, что крупнейшая в Украине газодобывающая компания "Укргазвыдобування" по-прежнему препятствует работе государственных аудиторов и не допускает их к выполнению проверки хозяйственной деятельности предприятия, инициированной Кабинетом министров Украины.

По словам Прохоренко, "Укргазвыдобування" является лидером среди госпредприятий по внедрению системы Prozorro и уже сэкономило около 1,6 миллиарда гривень на проведении закупок.

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Министерство экономического развития и торговли в начале апреля призывало "Нафтогаз Украины" ускорить подачу проекта финансового плана предприятия на 2016 год для утверждения его Кабинетом министров.