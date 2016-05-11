Путин скомандовал запустить последнюю нитку энергомоста в аннексированный Крым

Президент России Владимир Путин в ходе видеоконференции из Краснодарского края 11 мая дал отмашку энергетикам на подключение последней четвертой цепи энергомоста в аннексированный Крым, сообщают "Крым.Реалии".

«Разрешаю», – скомандовал Путин на запуск четвертой линии энергомоста.

Четвертая нитка должна дать полуострову дополнительно 200 МВт мощности, доведя суммарный объем по энергомосту до 800 МВт.

Глава российского Минтопэнерго сообщил, что это позволит бесперебойно подавать свет во все объекты социальной инфраструктуры и санаторно-курортного комплекса, и турсезон начинается в Крыму «без ограничений в электроснабжении потребителей».

Подконтрольные России власти Крыма «принимают» ток на подстанции «Кафа» в Феодосии.

29 апреля 2016 года президент России Владимир Путин заявил, что четвертая нитка энергомоста в Крым из соседней российской Кубани может быть запущена в начале мая.

30 декабря 2015 года в Крым перестала поступать электроэнергия с материковой Украины из-за повреждения электроопоры в Херсонской области. Сейчас ЛЭП, по которой передавалось в Крым до 250 мегаватт, восстановлена, однако электроэнергия в Крым не подается, так как закончилось действие контракта по поставкам электричества на полуостров, который с начала 2014 года аннексирован Россией.

Сейчас Крым снабжается за счет собственной генерации, генераторных установок из России и по энергомосту из Кубани. Энергомост не выдерживает нагрузок.

14 апреля 2016 года министр энергетики Российской Федерации Александр Новак сообщил, что третья нитка энергомоста в Крым из России введена в эксплуатацию.

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Верховная Рада Украины официально объявила 20 февраля 2014 года началом временной оккупации Крыма и Севастополя Россией. 7 октября 2015 года президент Украины Петр Порошенко подписал соответствующий закон. Международные организации признали оккупацию и аннексию Крыма незаконными и осудили действия России. Страны Запада ввели ряд экономических санкций. Россия отрицает оккупацию полуострова и называет это «восстановлением исторической справедливости».