В "Газпроме" пожаловались на резкое падение доходов из-за низких нефтяных цен

Из-за падения цен на нефть и другие энергоносители доходность поставок «Газпрома» на экспорт почти сравнялась с продажами на российском рынке, заявил в среду зампред правления монополии Валерий Голубев на круглом столе в Аналитическом центре при правительстве, передает РБК.

По его словам, из-за этого «Газпром» «испытывает сложности» с реализацией инвестпрограммы. На 2016 год она составляет 842 млрд руб., из которых почти 217 млрд руб. планируется потратить на развитие месторождений на Ямале, 193 млрд руб. — на Восточную газовую программу (по большей части это строительство газопровода в Китай «Сила Сибири»). Еще 194 млрд руб. монополия планирует вложить в строительство газопроводов с Ямала до Торжка. Планирует ли «Газпром» пересматривать инвестпрограмму, Голубев не сказал.

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Значительная часть экспортных контрактов «Газпрома» привязана к ценам на нефть с опозданием в шесть-девять месяцев. Из-за низких цен на нефть экспортный нетбэк (экспортная цена за вычетом транспортировки) для российского газа в Европе почти сравнялся с ценами в России, подтверждалось в апрельском отчете Sberbank CIB.

В январе цена нефти марки Brent опускалась до $28 за баррель. С учетом временного лага, доходность НОВАТЭКа от продаж газа в России к июню 2016 года превысит прибыльность зарубежных поставок «Газпрома», прогнозировали аналитики банка. По их подсчетам, при экспортной цене $135 за 1 тыс. куб. м газа EBITDA «Газпрома» на промысле составит лишь $16 (из цены вычитается экспортная пошлина, транспортные и производственные расходы, а также НДПИ). У НОВАТЭКа при цене реализации в России $48 за 1 тыс. куб. м доход будет составлять $18, говорилось в исследовании.

Кроме низких цен на сырье на доходность экспорта «Газпрома» значительно влияет уровень газового НДПИ: для монополии он вдвое выше, чем для независимых производителей (около $12 против $6 в пересчете на 1 тыс. куб. м газа).

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Несмотря на низкие цены, «Роснефть» и НОВАТЭК как минимум с конца прошлого года пытаются получить право экспортировать газ в Европу. Они, в частности, предлагали «Газпрому» заключить агентские соглашения, которые позволили бы независимым производителям продавать концерну их газ по цене экспортного нетбэка. Руководство «Газпрома» выступает против, аргументируя это тем, что подобные схемы приведут к лишней конкуренции на европейском рынке. На этом основании «Газпром» недавно решил не подписывать агентское соглашение с «Роснефтью», рассказывали источники РБК.