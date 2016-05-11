Доходы России от экспорта нефти упали в 1,6 раза

Доходы РФ от экспорта нефти в январе-марте 2016 года снизились в 1,6 раза по сравнению с аналогичым периодом прошлого года - до 14,093 миллиарда долларов, свидетельствуют данные Федеральной таможенной службы (ФТС).

В первые три месяца текущего года РФ экспортировала 61,951 миллиона тонн нефти (рост на 4,3% по сравнению с аналогичным периодом 2015 года).

Экспорт в страны дальнего зарубежья вырос на 4,5% - до 56,085 миллиона тонн. В денежном выражении объем поставок составил 13,076 миллиарда долларов (в 1,6 раза меньше, чем за январь-март 2015 года).

Экспорт нефти в страны СНГ вырос на 2,8% - до 5,866 миллиона тонн, в денежном выражении снизился на 24,2% - до 1,016 миллиарда долларов, передает Прайм.

Экспорт нефтепродуктов за январь-март 2016 года по сравнению с аналогичным периодом 2015 года снизился на 15,9% - до 38,526 миллиона тонн на 9,533 миллиарда долларов в денежном выражении. Из них экспорт нефтепродуктов в дальнее зарубежье составил 36,515 миллиона тонн на 8,806 миллиарда долларов: бензина - 668,3 тысячи тонн на 230,7 миллиона долларов, дизельного топлива - 11,256 миллиона тонн на 3,438 миллиарда долларов.

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Доходы России от экспорта газа в январе-марте 2016 года составили 8,515 миллиарда долларов, что на 25,8% меньше показателя за аналогичный период 2015 года.

В январе-марте 2016 года Россия экспортировала 51,1 миллиарда кубометров газа (рост на 18% по сравнению с январем-мартом 2015 года), в том числе в страны дальнего зарубежья — 40,4 миллиардов кубометров (рост на 30,3%), в страны СНГ - 10,7 миллиарда кубометров (снижение на 13%).