Нефть Brent торгуется выше $47 за баррель
09:09, 12 мая 2016Энергетика
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Цены на «черное золото» снижаются на 0,21-0,26%.
REUTERS
Стоимость нефти Brent на торгах в Лондоне снижается на 0,21% до 47,5 доллара. Небольшое снижение на 0,26% до 46,11 доллара демонстрируют и цены на нефть сорта WTI.
Небольшое снижение связано с желанием участников рынка зафиксировать прибыль после вчерашнего роста. Накануне стоимость черного золота выросла более чем на 1,5%. Поводом к ралли стала позитивная статистика из США, сообщает Прайм.
По данным Минэнерго страны, недельные запасы "черного золота" неожиданно упали на 3,4 миллиона баррелей, или на 0,6% — до 540 миллионов баррелей. Эксперты наоборот ожидали роста запасов на на 0,714 миллиона баррелей — до 544,114 миллиона баррелей.
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