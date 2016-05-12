Набсовет "Нафтогаза" возглавила первый замглавы Минэкономразвития Юлия Ковалив
Заместителем главы набсовета был избран независимый директор Пол Уорвик.
Наблюдательный совет крупнейшего государственного энергохолдинга «Нафтогаз Украины» возглавила первый заместитель главы Министерства экономического развития и торговли Юлия Ковалив, сообщила пресс-служба энергохолдинга.
«Председателем наблюдательного совета была избрана представитель государства Юлия Ковалив», - говорится в сообщении.
По данным пресс-службы, заместителем главы набсовета был избран независимый директор Пол Уорвик. Главой комитета по аудиту был избран Чарльз Проктор, комитет по вопросам этики возглавил доктор Маркус Ричардс, а комитет по назначениям и вознаграждениям - Пол Уорвик.
Также уточняется, что в среду, 11 мая, состоялось первое заседание новоизбранного набсовета. Следующее заседание набсовета и комитетов, а также рабочие встречи наблюдательного совета запланированы на 12-13 мая 2016 года.
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Как сообщал УНИАН, 19 января 2016 года Министерство экономического развития и торговли объявило о начале поиска кандидатов на должности независимых членов наблюдательного совета энергохолдинга.
25 марта 2016 года Номинационный комитет при Министерстве экономического развития и торговли Украины отобрал троих иностранцев в состав наблюдательного совета крупнейшего в Украине государственного энергохолдинга «Нафтогаз Украины». Кроме того, Кабмин делегировал замминистра экономразвития Юлию Ковалив в набсовет НАК.