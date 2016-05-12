Набсовет "Нафтогаза" возглавила первый замглавы Минэкономразвития Юлия Ковалив

Наблюдательный совет крупнейшего государственного энергохолдинга «Нафтогаз Украины» возглавила первый заместитель главы Министерства экономического развития и торговли Юлия Ковалив, сообщила пресс-служба энергохолдинга.

«Председателем наблюдательного совета была избрана представитель государства Юлия Ковалив», - говорится в сообщении.

По данным пресс-службы, заместителем главы набсовета был избран независимый директор Пол Уорвик. Главой комитета по аудиту был избран Чарльз Проктор, комитет по вопросам этики возглавил доктор Маркус Ричардс, а комитет по назначениям и вознаграждениям - Пол Уорвик.

Также уточняется, что в среду, 11 мая, состоялось первое заседание новоизбранного набсовета. Следующее заседание набсовета и комитетов, а также рабочие встречи наблюдательного совета запланированы на 12-13 мая 2016 года.

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Как сообщал УНИАН, 19 января 2016 года Министерство экономического развития и торговли объявило о начале поиска кандидатов на должности независимых членов наблюдательного совета энергохолдинга.

25 марта 2016 года Номинационный комитет при Министерстве экономического развития и торговли Украины отобрал троих иностранцев в состав наблюдательного совета крупнейшего в Украине государственного энергохолдинга «Нафтогаз Украины». Кроме того, Кабмин делегировал замминистра экономразвития Юлию Ковалив в набсовет НАК.