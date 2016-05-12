Гройсман видит Украину энергонезависимой в среднесрочной перспективе

Украина имеет все возможности и ресурсы для того, чтобы уже в среднесрочной перспективе стать энергонезависимым государством, заявил премьер-министр Украины Владимир Гройсман, открывая II Форум энергоэффективного партнерства «Энергосервис: инвестиции в энергоэффективность бюджетной сферы и преимущества для жилых зданий».

«Мы начинаем этап увеличения собственной добычи газа. Наша задача - стать полностью энергонезависимым государством. У нас достаточно возможностей и ресурсов, которые позволят нам быть абсолютно энергонезависимыми, развивать альтернативную энергетику. Я верю в то, что мы сделаем это в среднесрочной перспективе», - сказал глава правительства.

Он также подчеркнул, что решение правительства установить в Украине рыночную цену на газ для всех потребителей, принятое в апреле текущего года, является значительным шагом в этом направлении, поскольку позволяет преодолеть коррупцию в сфере поставок газа.

Ранее глава правительства отмечал, что Украина должна максимально нарастить собственную добычу, а также максимально проводить политику энергоэффективности. По мнению Гройсмана, это даст возможность стране полностью развиваться за счет собственных энергоресурсов.

Как сообщал УНИАН, Украина в 2016 году планирует сократить импорт природного газа по сравнению с 2015 годом на 20-30% - до 11-13 млрд куб. м с 16,4 млрд куб. м и осуществлять закупки преимущественно по реверсной схеме в странах Евросоюза.

Экс-премьер-министр Арсений Яценюк ранее заявлял, что Украина, которая на сегодняшний день импортирует около половины природного газа для обеспечения своих потребностей, намерена в течение 10 лет отказаться от импортного «голубого топлива» и стать его экспортером.