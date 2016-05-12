Украина может выстроить полный цикл производства ядерной энергии - вице-премьер Зубко

Украина может выстроить полный цикл производства ядерной энергии при условии должного финансирования отрасли и привлечения необходимого объема инвестиций, сообщил журналистам вице-премьер-министр Украины Геннадий Зубко в ходе Второго форума энергоэффективного партнерства.

«Полный (ядерный - УНИАН) цикл в Украине может быть, - сказал Зубко. - Украина имеет стратегические возможности, но для этого нужны международные инвестиции».

Ранее новоназначенный министр экологии Остап Семерак во время своего первого посещения зоны отчуждения Чернобыльской АЭС заявил, что Министерство экологии и природных ресурсов выступает за формирование в Украине полного цикла производства и хранения ядерного топлива.

В 2015 году более 90% ядерного топлива для украинских АЭС импортировалось из России. Также Россия занимает монопольное положение по обогащению урана для нужд Украины. Вместе с тем, в конце января 2016 года Кабинет министров одобрил проект соглашения между Украиной и Австралией о сотрудничестве в области использования ядерной энергетики в мирных целях. Кроме того, Украина выразила желание импортировать урановый концентрат из Казахстана и Австралии.

В настоящее время более 50% электроэнергии в нашей стране вырабатывается на АЭС.