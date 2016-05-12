Доходы ИГИЛ от торговли нефтью сократились вдвое - Минфин США

Авиаудары, падение цен на нефть и согласованная борьба с контрабандой соседних стран сократили прибыль "Исламского государства" от торговли нефтью вдвое, до 250 миллионов долларов в год, сообщает Reuters.

"Авиаудары, наряду с падением мировых цен на нефть и борьбой Турции с контрабандой, а также трудности, с которыми столкнулся ИГИЛ при транспортировке своей нефти сократили его нефтяные доходы вдвое", - сообщил представитель управления финансовой разведки и борьбы с финансированием терроризма Министерства финансов США Дэниел Глейзер.

"Вначале года мы оценивали ежегодную прибыль (террористов – ред) от продажи нефти в 500 миллионов долларов. Думаю, сейчас она стала намного меньше", - заявил он во время выступления в Вашингтоне.

"Полагаю, они, вероятно, получают половину от того, что получали раньше", - подчеркнул Глейзер.

Он отметил, что кроме доходов от продажи нефти, террористическая группировка получает около 360 миллионов долларов за счет поборов на оккупированных территориях. Сократить данный источник финансирования боевиков довольно сложно, поскольку он находится на территории ИГИЛ. Впрочем, и он может иссякнуть, если Исламское государство будет сокращаться в размере.

Глейзер считает, что это сократит как собираемые ИГИЛ поборы с местного населения, так и его доходы от торговли нефтью на оккупированных территориях.

Издательство напомнило, что в январе один из чиновников военного ведомства США заявлял, что авиаудары сократили доходы боевиков примерно на тридцать процентов.

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"Даже несмотря на существенное сокращение своих доходов, группировка по-прежнему контролирует основную часть своего "халифата", террористы все еще способны на массированные внешние наступления", - резюмирует автор статьи.