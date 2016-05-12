Апелляционный суд в третий раз перенес слушание дела по разблокированию счетов "Энергоатома"

Апелляционный суд Киева 11 мая в третий раз перенес слушание дела о пересмотре по вновь открывшимся обстоятельствам решения Апелляционного суда г. Киева от 10.03.2016 об отмене постановления Шевченковского районного суда г. Киева от 9.02.2016. Последним было остановлено исполнительное производство по выполнению решения Хозяйственного суда г. Киева от 4.08.2011 о взыскании с «Энергоатома» в пользу ЗАО СП «Укрэлектроват» сомнительной задолженности в размере 127,3 млн грн.

Об этом сообщает пресс-служба «Энергоатома».

Напомним, что 6 и 12 апреля 2016 года суд уже переносил заседание. На этот раз суд перенес слушание на 17 мая, ссылаясь на соответствующее ходатайство «Укрэлектроват» из-за того, что его представитель получил травму ноги и отсутствия на заседании прокурора. Стоит отметить, что юристы «Энергоатома» возражали против удовлетворения ходатайства и переноса заседания, поскольку позиция Укрэлектроват суда известна, а обязательное присутствие прокурора в заседании законом не требуется.

«Особое внимание привлекает факт неоднократной неявки без уважительных причин на заседание суда прокурора Киевской городской прокуратуры № 10, несмотря на то, что он был надлежащим образом уведомлен. Такая позиция прокуратуры, как минимум, выглядит странно, ведь это вопрос о защите государственных интересов.

Подозрительно непонятны также и действия апелляционного суда, направленные на затягивание процесса и противоречат его собственной позиции, изложенной в письмах от 01.04.2016 и 14.04.2016 № 11о/796/10/2016, в которых указано, что «неявка сторон или других участников не препятствует проведению рассмотрения, если такие лица будут надлежащим образом уведомлены о дате, времени и месте апелляционного рассмотрения и не сообщили о уважительных причинах своего неприбытия. И все это происходит на фоне парализованной работы крупнейшей в Украине государственной энергогенерирующей компании, которая обеспечивает страну более 50% электроэнергии», - отмечают в «Энергоатоме».

Как сообщалось, основанием для заявления «Энергоатома» о пересмотре постановления апелляционного суда стали грубые нарушения действующего законодательства при подаче заявления и судебного разбирательства. Так, старший государственный исполнитель отдела принудительного исполнения решений Департамента государственной исполнительной службы Министерства юстиции Украины Мурихин С.В. осуществлял юридические действия в Киеве, одновременно находясь в Одессе, и при этом основанием для возобновления пропущенного срока для подачи апелляционного заявления указывал именно нахождения в командировке. Кроме того, Мурихин С.В. представлял интересы ДГИС в суде без надлежащим образом оформленных полномочий. По этому поводу 16.04.2016 в ЕРДР внесено уголовное производство № 12016100100004893, возбужденное Шевченковским управлением полиции Главного управления Национальной полиции в г. Киеве по заявлению «Энергоатома».

В марте 2016 года исполнительная служба арестовала счета и имущество «Энергоатома» на общую сумму 200 млрд грн, фактически заблокировав финансово-хозяйственную деятельность крупнейшей в Украине энергогенерирующей компании. Вследствие ареста валютных счетов «Энергоатома» приостановлены все платежи за ядерное топливо, ядерные материалы и вывоз отработанного ядерного топлива. Последствиями просрочки указанных платежей может стать задержка в поставках ядерного топлива на АЭС Украины, а значит и остановки энергоблоков АЭС (за 1 сутки простоя одного энергоблока мощностью 1000 МВт Компания недополучит 10,13 млн грн), отмечают в «Энергоатоме».

Арест счетов «Энергоатома» лишил Компанию возможности обслуживать кредиты, полученные в иностранной валюте. Наиболее критической является ситуация по обслуживанию кредита Евратома, полученного под государственные гарантии. 22 апреля Государственная казначейская служба выплатила Евратому 1,2 млн евро для погашения процентов и тела кредита, поскольку «Энергоатом» не смог провести эту операцию из-за блокирования счетов. Кроме того, остановка платежей за ядерное топливо спровоцирует начисление значительных штрафных санкций.

Как сообщает пресс-служба компании, в свое время министр юстиции Павел Петренко проигнорировал четыре поручения Арсения Яценюка, который находясь на посту премьер-министра Украины требовал срочно принять исчерпывающие меры по защите интересов государства в связи с неправомерным блокированием счетов НАЭК "Энергоатом".

26 апреля в Киеве состоялась предупредительная акция протеста украинских атомщиков против бездействия Министерства юстиции Украины в решении вопроса безосновательного ареста счетов НАЭК «Энергоатом». Более 200 атомщиков со всех атомных электростанций Украины, а также из других обособленных подразделений Энергоатома прошли по центру города к зданию Министерства юстиции Украины, расположенному на улице Городецкого, а затем двинулись к министерскому зданию на улице Рыльского.

Акция протеста была организована Атомпрофсоюзом Украины, который оставляет за собой право возобновить ее в случае продолжения блокирования счетов Энергоатома.

Справка. 4 августа 2011 года решением Хозяйственного суда г. Киева с «Энергоатома» в пользу ЗАО СП «Укрэлектроват» было взыскано 127, 31 млн грн. Этот долг не подтвержден никакими первичными бухгалтерскими документами, а задолженность в размере 2,5 млн грн, которая исчислялась в бухгалтерском учете «Энергоатома», в 2004 году была списана в связи с истечением сроков исковой давности. Увеличение суммы взыскания стало возможным в результате проведения судебной экспертизы единолично экспертом, заключение которого Министерством юстиции Украины в 2014 году поставлено под сомнение. В 2014 году по поводу искусственного создания долговых обязательств по заявлению «Энергоатома» Управлением полиции в Шевченковском районе ГУ НП в г. Киеве было возбуждено уголовное производство № 42014100000000381.

Против должностных лиц «Укрэлектроват» расследуется еще одно уголовное производство № 32014110110000263, которое нарушено следственным управлением финансовых расследований Межрегионального главного управления ГФС - Центрального офиса по обслуживанию крупных плательщиков по факту совершения уголовного правонарушения, предусмотренного ч. 2 ст. 364-1 Уголовного кодекса Украины в связи с уменьшением базы налогообложения и неуплатой налогов. «Несмотря на неопровержимые доказательства совершения преступлений и многочисленные обращения компании, расследование обоих производств неправомерно затягивается», - добавляют в «Энергоатоме».