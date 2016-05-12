Украина не будет закупать российский уголь - Насалик

Украина не будет закупать энергетический уголь в Российской Федерации, поскольку на текущий момент располагает достаточными запасами топлива и намерена эффективно их использовать.

Об этом журналистам сообщил министр энергетики и угольной промышленности Украины Игорь Насалик.

"Мы в текущем году не будем закупать энергетический уголь в России. Сегодня у нас запасы – около 3 миллионов тонн, и мы их будем только наращивать", – сказал министр.

Насалик отметил, что в настоящее время важным для страны является не вопрос поставок угля, а план его правильного использования.

"Нам свой (имеющийся – УНИАН) уголь девать некуда", – добавил министр.

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Как сообщал УНИАН, Украина начала испытывать острый дефицит энергетического угля с лета 2014 года, когда вследствие военных действий полностью потеряла контроль над частью Донбасса, где расположена большая часть шахт именно антрацитового угля.

На текущий момент около 60% электроэнергии, вырабатываемой в Украине, генерируют АЭС, остальное производят ТЭС путем сжигания газа и угля, а также гидроэлектростанции и "зеленая" энергетика.

В 2015 году Украины импортировала каменный уголь и антрацит на общую сумму 1,632 миллиарда долларов. Крупнейшими поставщиками угля для Украины в прошлом году являлись Россия, США и Казахстан. Импорт угля из России в денежном выражении составил 771,3 миллиона долларов (47,2% от расходов на импорт твердого топлива), из США – 400 миллионов долларов (24,5%), из Казахстана – 123,7 миллиона долларов (7,6%). На другие страны пришлось 338,2 миллиона долларов.