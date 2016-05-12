Украина к отопительному сезону намерена закачать в хранилища 8,2 миллиарда кубометров газа
Министр отметил, что Украина возобновит импорт российского газа лишь по приемлемой цене.
Украина к предстоящему отопительному сезону намерена закачать в подземные хранилища газа около 8,2 миллиарда кубометров топлива, сообщил журналистам министр энергетики и угольной промышленности Игорь Насалик.
"По газу предусмотрено, что 8,2 миллиарда кубометров мы будем закачивать в газовые хранилища. Этого будет достаточно", - сказал он.
При этом министр сообщил, что Украина возобновит импорт газа из России лишь в случае предложения компанией "Газпром" приемлемой цены на топливо.
Ранее сообщалось, что в течении 2016 года Украина планирует закупить порядка 11-13 миллиардов кубометров газа, причем отмечалось, что этот объем могут закрыть европейские поставщики.
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Как сообщал УНИАН, в связи с завершением отопительного сезона Украина перестала выбирать газ из подземных хранилищ и с 7 апреля начала пополнять объемы "голубого топлива" в хранилищах.
Запасы природного газа в украинских ПХГ со 2 по 8 мая увеличились на 1,4%, или на 118 миллионов кубометров, - до 8,838 миллиарда кубометров с 8,720 миллиарда кубометров.