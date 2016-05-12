Украина к отопительному сезону намерена закачать в хранилища 8,2 миллиарда кубометров газа

Украина к предстоящему отопительному сезону намерена закачать в подземные хранилища газа около 8,2 миллиарда кубометров топлива, сообщил журналистам министр энергетики и угольной промышленности Игорь Насалик.

"По газу предусмотрено, что 8,2 миллиарда кубометров мы будем закачивать в газовые хранилища. Этого будет достаточно", - сказал он.

При этом министр сообщил, что Украина возобновит импорт газа из России лишь в случае предложения компанией "Газпром" приемлемой цены на топливо.

Ранее сообщалось, что в течении 2016 года Украина планирует закупить порядка 11-13 миллиардов кубометров газа, причем отмечалось, что этот объем могут закрыть европейские поставщики.

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Как сообщал УНИАН, в связи с завершением отопительного сезона Украина перестала выбирать газ из подземных хранилищ и с 7 апреля начала пополнять объемы "голубого топлива" в хранилищах.

Запасы природного газа в украинских ПХГ со 2 по 8 мая увеличились на 1,4%, или на 118 миллионов кубометров, - до 8,838 миллиарда кубометров с 8,720 миллиарда кубометров.