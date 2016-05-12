Турция заинтересована в покупке украинских шахт - глава Минэнергоугля

Турция заинтересована в приватизации украинских шахт и готова инвестировать в развитие угольной отрасли Украины, сообщил министр энергетики и угольной промышленности Украины Игорь Насалик в рамках обсуждения планов работы министерства на текущий год.

"Сегодня состоялась интересная встреча с нашим турецкими партнерами... Турция готова предоставлять необходимый финансовый ресурс для того, чтобы мы восстанавливали отрасль. Также они готовы принимать активное участие в приватизации тех шахт, которую мы предусмотрели",- сказал министр.

Также он сообщил, что, кроме предлагаемых к приватизации, есть группа шахт, которые министерство планирует вывести на безубыточную работу в течение 6-12 месяцев. При этом 5 госшахт будут ликвидированы.

Как отметил министр, министерство направит все средства, которые запланированы в госбюджете на ликвидацию убыточных шахт, именно на эту цель, и не будет перенаправлять деньги на поддержку работы шахт, что делалось на протяжении последних нескольких лет.

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Как сообщал УНИАН, власти Украины в конце 2014 года приняли решение закрыть 32 убыточные государственные шахты на протяжении 2015-2019 годов в рамках реализации новой политики энергонезависимости. Кроме того, было принято решение приватизировать те угольные предприятия, которые закрывать нецелесообразно. В частности, в 2015 году на приватизацию планировали выставить 35 угольных шахт. Однако в 2015 году приватизационные планы так и не были реализованы. В текущем году Минэнергоугля решило приватизировать все предприятия угольной отрасли и ликвидировать те из них, которые не удастся продать.

Большинство украинских государственных угольных предприятий являются убыточными по ряду причин: слабые запасы, сложная геология, а также сильно устаревшее оборудование. На протяжении долгих лет государственный бюджет снижал стоимость угля госшахт с помощью дотаций. Это не привело к развитию угольной отрасли, а наоборот, лишь замедляло реформы. При этом на тему дотаций неоднократно вспыхивали скандалы, связанные с вымыванием госсредств через посредников, в частности, во время президентства Виктора Януковича.

За январь-февраль 2016 года государственные шахты добыли 1,047 тысячи тонн угля, или 15,9% от общего объема добычи в стране. Сокращение добычи на госпредприятиях за 2 месяца составило 16,1%. При этом их объем в общей добыче по стране не превышает 20%.