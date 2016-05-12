Стоимость WTI впервые с ноября превысила $47

Нефть марки WTI впервые с 4 ноября 2015 года поднялась выше отметки в 47 долларов за баррель, сообщает Прайм со ссылкой на данные торгов.

"По состоянию на 16:24 стоимость июльских фьючерсов на североморскую нефтяную смесь марки Brent росла на 0,88% - до 48,02 доллара за баррель, июньские фьючерсы на нефть марки WTI увеличивались на 1,62% - до 46,98 доллара за баррель", - говорится в сообщении.

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Ранее стоимость нефти марки WTI поднималась до 47,02 доллара за баррель.