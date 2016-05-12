Иран вышел на досанкционный уровень добычи нефти

По итогам апреля Иран достиг досанкционного уровня добычи, то есть максимума почти за пять лет, сообщает Газета.ru со ссылкой на данные Международного энергетического агентства (МЭА), которое отмечает, что именно Иран стал причиной достижения странами ОПЕК максимального уровня добычи за восемь лет.

"В апреле Иран добывал 3,56 миллиона баррелей в сутки, подобный уровень добычи Исламская Республика достигала в ноябре 2011 года - до санкций со стороны мирового сообщества в связи с иранской ядерной программой. Уровень экспорта нефти из Ирана за месяц вырос на 40% и составил 2 миллиона баррелей в день", - говорится в сообщении.

Помимо Ирана добычу нефти в ОПЕК нарастили Ирак и Объединенные Арабские Эмираты (ОАЭ), однако их вклад не был столь велик в общем объеме, как наращивание добычи на 300 тысяч баррелей в сутки Ираном. В итоге в апреле ОПЕК добыла 32,76 миллиона баррелей нефти, подобный уровень картель в последний раз достигала в августе 2008 года.

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Главными покупателями иранской нефти выступают Китай и Европа. Китай нарастил закупки у Ирана на 57% в месячном выражении, или 800 тысяч баррелей в сутки, Европа же нарастила закупки у Ирана в два раза — до 500 тысяч баррелей в сутки. До введения антииранских санкций в 2012 году Европа закупала у Ирана 600 тысяч баррелей в сутки.

Ранее сообщалось, что МЭА повысило прогноз по спросу на нефть в 2016 году.