Глава Минэнергоугля Насалик назвал кандидатуру на должность своего заместителя

Министр энергетики и угольной промышленности Украины Игорь Насалик предложил Кабинету министров утвердить на должности своего заместителя бывшего заместителя министра финансов Украины Игоря Уманского.

Об этом Насалик сказал в ходе обсуждения планов работы министерства на текущий год.

"Я подал на рассмотрение Кабинета министров Украины Уманского (Игоря Уманского - УНИАН) на должность первого заместителя", - сказал Насалик.

Он также сообщил, что в настоящее время Уманский является советником по финансовым вопросам.

По словам министра, данную кандидатуру он предложил во второй раз, поскольку в первый раз Уманский не прошел специальную проверку.

"Я думаю, что это человек, который досконально знает бюджетный процесс и в состоянии разрешить проблемы в системе энергетики", - сказал Насалик, добавив, что в секторе энергетики существует ряд финансовых проблем, в том числе многомиллиардная задолженность госпредприятия "Энергорынок" перед производителями электроэнергии.

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Как сообщал УНИАН, Уманский был назначен на должность первого заместителя министра финансов Украины в декабре 2014 года, однако уже в декабре 2015 года подал прошение об отставке, не согласившись с политикой, проводимой Министерством финансов Украины.